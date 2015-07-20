Число смертельных ДТП в Москве сократилось на 20% за полгода

Фото: m24.ru/Евгения Смолянская

Москвичи стали значительно аккуратнее ездить. В первом полугодии количество аварий сократилось на 20 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает пресс-служба главка столичной полиции.

На столько же процентов снизилась и смертность в результате ДТП. По словам шефа столичной полиции Анатолия Якунина, этих показателей удалось добиться несмотря на увеличение автопарка.

Кроме того, сотрудникам ГИБДД удалось на 14,8 процента повысить раскрываемость преступлений на дорогах и задержать на 12,8 процента больше подозреваемых в совершении аварий.

Якунин подчеркнул, что за полгода резко возросло количество аварий с участием автобусов и мотоциклов и потребовать от подчиненных "усилить работу в этом направлении".

В принципе, пожелания главы московской полиции начали претворяться в жизнь еще до этих слов. Так, 17 июля стало известно, что штраф за нарушение правил обгона для мотоциклистов могут повысить до 5 тысяч рублей. Эта мера должна снизить количество аварий с участием байкеров, сообщил зампредседателя комитета Госдумы по конституционному законодательству и государственному строительству Вадим Соловьев.

Он также добавил, что для уменьшения количества ДТП с участием мотоциклистов нужна и профилактическая работа со стороны сотрудников ГИБДД. "Нужно восстанавливать ту систему, которая была в советское время. Когда со школы сотрудники ГАИ приходили и проводили уроки с ребятами. Здесь должны работать и СМИ, то есть профилактическая работа должна быть очень серьезная в этом направлении", – добавил депутат.

Согласно Кодексу об административных правонарушениях, сейчас за нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части влечет за собой штраф в размере 1,5 тысячи рублей.

Ранее сообщалось, что за июнь в столице произошло 120 аварий с участием мотоциклов. Водители байков в большинстве случаев винят автомобилистов, а те, в свою очередь, обвиняют байкеров. Аварии с участием мотоциклистов всегда привлекают особое внимание у мотосообщества.