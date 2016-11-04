Форма поиска по сайту

04 ноября 2016, 09:07

Транспорт

Станция Зорге открылась на Московском центральном кольце

Cтанция Зорге открылась на Московском центральном кольце, она стала тридцатой остановкой новой транспортной магистрали.

Новый остановочный пункт находится на севере столицы рядом со стадионом ЦСКА и станцией метро "Октябрьское Поле". Зорге повысит транспортную доступность районов Хорошево и Хорошево-Мневники, а также поможет разгрузить Таганско-Краснопресненскую линию метрополитена.

С новой станции МЦК горожане могут пересесть на автобусы и троллейбусы, для этого планируется сделать отдельную площадку и остановки.

В час пик пассажиропоток станции Зорге составит около 3,3 тысячи человек .

Следующей, последней, до конца года должна открыться 31-я станция – Панфиловская.

Пассажирское движение по Московскому центральному кольцу запустили 10 сентября. Транспортной сетью воспользовались уже более 10 миллионов пассажиров.

На МЦК действуют билетная и тарифная системы Московского метрополитена. Проездные можно купить как в кассах метро, так и в билетных кассах МЦК.

Всего на кольце откроют 31 транспортно-пересадочный узел, из них 17 соединят с линиями метро, еще 10 – с радиальными железнодорожными ветками.

