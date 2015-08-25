В детских поликлиниках заработали кабинеты для справок

В столичных поликлиниках заработали кабинеты "Здоровое детство"

В каждой детской поликлинике Москвы начали работать по два кабинета "Здоровое детство", где можно получить все необходимые для школы и детсада справки, сообщила журналистам главный специалист департамента здравоохранения по первичной медико-санитарной помощи детскому населению Лариса Картавцева.

Главврач детской городской поликлиники № 125 Татьяна Васильева добавила, что раньше родители получали справку для детских учреждений в три этапа, а сейчас это можно сделать за один день.

"Раньше родители брали направление, потом приходили с ребенком и сдавали анализы и, наконец, приходили и брали справки. Сейчас в один приход все получают эти справки", – цитирует Васильеву Агентство "Москва".

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В Москве 40 детских амбулаторных центров, которые посещают более миллиона человек, а также работают 18 центров здоровья.

Напомним, департамент здравоохранения столицы призвал москвичей не откладывать оформление справок и другой медицинской документации для детских садов и школ.

В ведомстве подчеркнули, что в связи с окончанием летних каникул возникает необходимость оформления различных документов для учебных заведений.

Чтобы избежать очередей, нужно заранее обратиться в поликлинику по месту жительства ребенка за необходимыми справками и документами.