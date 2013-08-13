Елена Лашманова стала чемпионкой мира в спортивной ходьбе

Елена Лашманова стала чемпионкой мира в ходьбе на 20 километров

Россиянки завоевали две медали в спортивной ходьбе на 20 километров на Чемпионате мира по легкой атлетике в Москве. Елена Лашманова выиграла золото, а Анися Кирдяпкина стала обладательницей серебряной медали.

В соревнованиях по спортивной ходьбе у женщин болельщики имели все основания рассчитывать на медаль, а при хорошем стечении обстоятельств - даже на две. В Москву не приехала олимпийская чемпионка Пекина Ольга Каниськина, но зато мы могли рассчитывать на триумфатора Лондона-2012 Елену Лашманову.

Наши девушки уверенно стартовали и первую половину дистанции Лашманова и Кирдяпкина прошли в лидирующей группе. Обе девушки являются воспитанницами известного тренера Виктора Чегина. Тактику, которую очень часто используют подопечные Чегина - уход в отрыв за несколько километров до финиша, россиянки применили и в этот раз.

Кирдяпкина и Лашманова ушли в отрыв, а следом за ними устремилась третья россиянка - Соколова. Наша сборная имела прекрасный шанс занять весь пьедестал, но Соколова была дисквалифицирована перед самым финишем за три предупреждения.

Судьба золота решилась в очном споре Кирдяпкиной и Лашмановой. Елена вырвалась вперед и за 400 метров до финиша опережала соперницу секунд на 12, но замешкалась - судьи не предупредили Лашманову, что ей нужно пройти еще один круг по стадиону - в итоге Кирдяпкина почти полностью ликвидировала отставание.

Все же Лашманова не уступила золотую медаль, выиграв у Кирдяпкиной около трех секунд. Третье место заняла китаянка Лю Хун.