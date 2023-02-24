Дьявольский камбэк. Как "Манчестер Юнайтед" выбил "Барселону" из Лиги Европы

"Манчестер Юнайтед" 23 февраля обыграл "Барселону" в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы УЕФА. Поединок закончился со счетом 2:1, что позволило английской команде выйти в следующую стадию турнира. Спортивный обозреватель Москвы 24 Тимур Фехретдинов – о том, как развивались события в этой встрече.



Неделю назад "Барселона" и "Манчестер Юнайтед" выдали фантастический матч на "Камп Ноу". Да, мы привыкли видеть эти команды на решающих стадиях Лиги чемпионов, но и в первом раунде плей-офф Лиги Европы накал борьбы оказался не менее высоким. Первый матч в Испании получился обоюдоострым, он подарил десяток интересных моментов и целых четыре гола на двоих.

Для турнира поединок и вовсе стал историческим, как минимум своей посещаемостью: посмотреть игру на "Камп Ноу" пришли чуть более 90 тысяч болельщиков, что стало новым рекордом Лиги Европы. Ответная игра обещала быть не менее интересной, и она полностью оправдала ожидания.

"Юнайтед" мог открыть счет уже на третьей минуте. После длинной диагональной передачи из центра поля на правый фланг Бруну Фернандеш ускорился и вошел в штрафную, но не смог переиграть вратаря испанцев Марка-Андре тер Штегена. Тут же "Барселона" ответила неточным ударом Рафиньи.

Несмотря на более активную игру "Манчестера", первыми забили именно гости. На 15-й минуте Фернандеш зацепил Алехандро Бальде на краю штрафной, и главный арбитр встречи Клеман Тюрпен незамедлительно указал на точку. К одиннадцатиметровой отметке ожидаемо подошел Роберт Левандовски. После замысловатого разбега, главной целью которого было обмануть вратаря "красных дьяволов" Давида де Хеа, поляк нанес удар. Голкипер среагировал и достал мяч, но снаряд все-таки залетел в ворота.

В первом тайме команды больше голов не забили, зато после перерыва игра перевернулась с ног на голову. В самом начале второй половины матча хозяева сравняли счет. На 47-й минуте англичане организовали эталонную комбинацию: с левого фланга Джейдон Санчо, находясь почти у края штрафной, отдал поперечную передачу на Фернандеша, Бруну развернулся и тут же отпасовал на Фреда, а 17-й номер "Юнайтед" в мгновение влетел в штрафную и с полулета отправил мяч в дальний угол.

"Барса" могла вновь выйти вперед. На 64-й минуте Френки де Йонг с правого фланга сделал заброс в сторону ворот, Жюль Кунде в штрафной откликнулся на этот пас и пробил головой – де Хеа вытащил мяч из-под самой перекладины. Как выяснилось позже "Барсе" выйти вперед в этом матче было уже не суждено.



На 73-й минуте хозяева забили второй гол. Фернандеш с левого фланга проник в штрафную, выдал пас на только что вышедшего на замену Алехандро Гарначо. Тот пробил, но выстрел принял на себя защитник "Барсы". На добивании оказался Фред – снова блок. Однако оборона испанского клуба позволила "Манчестеру" ударить и в третий раз, который стал решающим. Антони с правого края штрафной послал снаряд точно в дальний угол.

Уже в компенсированное время у "Барселоны" была возможность спастись. Гости разогнали блестящую контратаку, Ферран Торрес вырезал передачу на Левандовского, поляк пробил, но Рафаэль Варан вынес мяч почти с линии ворот. Вдогонку выяснилось, что гол все равно не был бы засчитан, так как в самом начале атаки "Барсы" был зафиксирован офсайд.

Таким образом, "Манчестер Юнайтед" одержал волевую победу и вышел в 1/8 финала Лиги Европы. Результат справедливый и, что называется, по игре: главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик тен Хаг сделал выводы из первой встречи и в ответном поединке попросту переиграл наставника "Барселоны" Хави. Несмотря на пропущенный с пенальти гол, "красные дьяволы" уверенно контролировали игру и с помощью грамотных замен во втором тайме сумели переломить ход поединка в свою пользу. Примечательно, что "Юнайтед" обыграл "Барселону" впервые с 2008 года (если не считать товарищеские встречи).

Теперь "Манчестер" – едва ли не главный претендент на победу в Лиге Европы. Планам "красных дьяволов" могут помешать разве что продолжающие борьбу в ЛЕ туринский "Ювентус" и лондонский "Арсенал". Причем с последними "Юнайтед" может встретиться уже в следующем раунде. И если жеребьевка сложится именно так, нас ждет не менее (а то и более) занимательное противостояние.

