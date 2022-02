Падение Неймара, экстаз Марадоны и неистовый Василий: ЧМ-2018 в мемах

Любители спорта надолго запомнят прошедший чемпионат мира. Мундиаль оказался невероятно богатым на сенсации, драматичные моменты и, конечно, курьезы. Редакция портала Москва 24 собрала лучшие интернет-мемы, которые подарил этот чемпионат.

Эксцентричный президент брянского "Динамо" Диего Марадона не мог не попасть под прицел телекамер. То, насколько эмоционально "золотой бочонок" реагировал на игры родной Аргентины, стало поводом для ожидаемых шуток про наркотическую зависимость звезды. За то недолгое время, пока продолжалась борьба команды на турнире, экс-футболист успел показать на камеру неприличный жест, а еще он едва не угодил с инфарктом в больницу.

Но настоящим шедевром стала реакция Марадоны на гол Месси в матче против Нигерии. Кадры с крайне экзальтированным Диего мгновенно разлетелись на "жабы".

У нападающего "Пари Сен-Жермен" было все, чтобы войти в пантеон бразильских богов футбола: безусловный талант, ранний успех, лучшие тренеры. Но он променял один из лучших клубных чемпионатов на французскую лигу, где у "Пари Сен-Жермен" в последние годы нет конкурентов. Мундиаль был для бомбардира шансом реабилитироваться в глазах болельщиков. Но Неймар почему-то предпочел стать посмешищем.

На этом чемпионате форвард запомнился тем, что перепутал мундиаль с конкурсом талантов и не показал никакой игры, кроме актерской. Бесконечные падения, симуляции, выпрашивания пенальти, за четыре матча турнира Неймар целых 14 минут провел лежа на газоне! Все это сделало футболиста объектом насмешек и бесчисленных пародий.

