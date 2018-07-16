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Спорт

16 июля, 00:02

Падение Неймара, экстаз Марадоны и неистовый Василий: ЧМ-2018 в мемах

спорт ЧМ-2018

Любители спорта надолго запомнят прошедший чемпионат мира. Мундиаль оказался невероятно богатым на сенсации, драматичные моменты и, конечно, курьезы. Редакция портала Москва 24 собрала лучшие интернет-мемы, которые подарил этот чемпионат.

Фото: ТАСС/Антон Новодережкин

Ликующий Марадона

Эксцентричный президент брянского "Динамо" Диего Марадона не мог не попасть под прицел телекамер. То, насколько эмоционально "золотой бочонок" реагировал на игры родной Аргентины, стало поводом для ожидаемых шуток про наркотическую зависимость звезды. За то недолгое время, пока продолжалась борьба команды на турнире, экс-футболист успел показать на камеру неприличный жест, а еще он едва не угодил с инфарктом в больницу.

Но настоящим шедевром стала реакция Марадоны на гол Месси в матче против Нигерии. Кадры с крайне экзальтированным Диего мгновенно разлетелись на "жабы".




"Оскар" для Неймара

У нападающего "Пари Сен-Жермен" было все, чтобы войти в пантеон бразильских богов футбола: безусловный талант, ранний успех, лучшие тренеры. Но он променял один из лучших клубных чемпионатов на французскую лигу, где у "Пари Сен-Жермен" в последние годы нет конкурентов. Мундиаль был для бомбардира шансом реабилитироваться в глазах болельщиков. Но Неймар почему-то предпочел стать посмешищем.

На этом чемпионате форвард запомнился тем, что перепутал мундиаль с конкурсом талантов и не показал никакой игры, кроме актерской. Бесконечные падения, симуляции, выпрашивания пенальти, за четыре матча турнира Неймар целых 14 минут провел лежа на газоне! Все это сделало футболиста объектом насмешек и бесчисленных пародий.




Видео: YouTube/Soccerdrill

Разгневанный Уткин

На прошлом Евро сборная Исландии стала главной сенсацией турнира. В Россию викинги приехали уже в статусе не темной лошадки, а опасного конкурента. Исландцы играют в умный футбол, их не страшат звездные соперники, а их болельщики демонстрируют чудеса преданности и креатива. Неудивительно, что Исландию любят все. Все, кроме комментатора Василия Уткина. После матча, в котором исландцы отобрали очки у сборной Аргентины, он неожиданно разразился гневной тирадой, полной проклятий в адрес северян.

"Вы восхищаетесь ухабом на дороге? Вы восхищаетесь, когда кто-то виртуозно разбил в гостях дорогущую хрустальную чашу? Вы можете этим восхищаться? Как этим можно восторгаться?", – возмущался Уткин.

И это самые мягкие слова в ролике, который производит одновременно и пугающее и комичное впечатление. Что это было: "троллинг" или искренний крик души? Никто не знает.

Видео: YouTube/Василий Уткин

Трое в кокошниках

Инна Коленская, Дмитрий Гнатюк и Юрий Гнатюк. Эти имена узнала вся страна. Все благодаря наблюдательному оператору, выхватившему экстравагантную троицу из толпы болельщиков на трибунах. Эталонную клюкву и один из главных символов турнира даже увековечили в граффити, а самим героям посчастливилось попасть на матч против Хорватии за счет организаторов.


"Нога Бога"

Так по аналогии с легендарной рукой Марадоны окрестили один из самых ярких моментов с участием российской команды. В матче ⅛ финала хозяева турнира встретились с испанцами. Мало кто верил, что Россия пройдет дальше, но наши футболисты совершили невозможное.

Выстояв в основное время и два овертайма, россияне оказались сильнее в серии послематчевых пенальти. Помогло чудо: вратарь Игорь Акинфеев не угадал, куда полетит мяч от Яго Аспаса, но голкипер умудрился "вытащить" снаряд самым краешком бутсы.



"Ты просто космос, Стас"

Граффити с такой надписью появилось в Петербурге после удачного старта сборной России на чемпионате. Портрет тренера сборной Станислава Черчесова далеко не всем пришелся по душе. Вокруг граффити развернулась настоящая война: жители города требовали закрасить мурал, а вандалы и вовсе "отрезали" Черчесову палец, в итоге художники его полностью перерисовали.

Дело в том, что авторы оригинального граффити выбрали неудачное фото для прославления российской команды. Жестом в виде буквы L Черчесов приветствовал болельщиков польской "Легии", которую некоторое время возглавлял. Неудивительно, что граффити многим показалось неуместным.



Теперь Черчесов отдает честь. Этот жест стал фишкой российской сборной на прошедшем мундиале. Но эпопея с граффити, кажется, далека от завершения. И в таком виде оно не понравилось петербуржцу Александру С., который потребовал вернуть трансформаторной будке ее первоначальный вид.

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