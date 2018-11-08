Почему ЦСКА снова проиграл "Роме" в Лиге чемпионов

7 октября состоялись очередные матчи четвертого тура Лиги чемпионов. Московские армейцы в "Лужниках" принимали "Рому". Хозяева уступили со счетом 1:2. Спортивный обозреватель портала Москва 24 – о том, как складывалась эта игра и чего не хватило столичной команде для победы.

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Перед ответной игрой с ЦСКА команда Эусебио Ди Франческо была не в самой лучшей форме. После домашней встречи с армейцами в ЛЧ римляне сначала в гостевом матче против "Наполи" упустили победу в самой концовке. А затем все произошло с точностью до наоборот в поединке против "Фиорентины", где "Рома" ушла от поражения благодаря голу на 85-й минуте. И после 11 туров – девятое место и 15-очковый отрыв от первой строчки.

В плане турнирного положения у ЦСКА дела кажутся немного получше. Хотя при ближайшем рассмотрении можно увидеть, что темп, который так долго набирала команда Виктора Ганчаренко, пошел на спад. Несколько туров назад ЦСКА был в тройке, сейчас же откатился на пятое место в чемпионате. После проигрыша "Роме" в Лиге чемпионов армейцы в чемпионате на своем поле уступили "Краснодару" и сыграли гостевую ничью в "братском" дерби с "Динамо". Так что не так давно маячившая возможность догнать "Зенит" улетучилась – вполне вероятно, что до конца сезона.

Ответный матч с "Ромой" ЦСКА начал совсем неудачно. Уже на четвертой минуте гости повели после гола Костаса Маноласа. В перспективной атаке римляне заработали угловой. Стандарт разыграл Лоренцо Пеллегрини, Игорь Акинфеев неудачно вышел из ворот, и Манолас переиграл вратаря москвичей, отправив головой мяч в сетку. ЦСКА почти сразу же мог отыграться: на седьмой минуте Иван Обляков прорвался в штрафную, прострелил, однако защитник "Ромы" не дал пробить Федору Чалову.

Затем случился еще один неприятный для ЦСКА момент: травму получил Марио Фернандес. Вместо него на поле появился Георгий Щенников. Ганчаренко пришлось менять схему игры – вышедший защитник расположился на левом фланге, а на правый ушел Обляков. Первые полчаса хозяева активно атаковали, однако казалось, что ЦСКА не хватает не только скорости и точности в передачах, но, как ни странно, уверенности.

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Будто бы это именно армейцы играли в гостях под гнетом трибун, тогда как футболисты "Ромы" спокойно разбирались с атаками ЦСКА и выходили победителями едва ли не из каждого единоборства. Но несмотря на спокойствие у своих ворот, к чужой штрафной "Рома" подходила крайне редко и кроме того злосчастного углового, с которого пришел первый гол, опасных моментов в первом тайме практически не имела. За исключением разве что выхода Алессандро Флоренци и опасного удара со штрафного Александра Коларова.

В начале второго тайма ЦСКА вновь попытался быстро вернуться в игру. И уже спустя пять минут это получилось. Ильзат Ахметов принял мяч на фланге, сместился в центр и отдал пас на ход Арнору Сигурдссону. Исландец подработал мяч и с близкого расстояния отправил снаряд в дальний угол. Однако на 56-й минуте армейцы остались в меньшинстве – Хердур Магнуссон получил вторую желтую карточку за фол на Джастине Клюйверте и был удален с поля.

Возможно, это сказалось на том, что почти сразу же ЦСКА пропустил второй мяч. На 59-й минуте Бриан Кристанте пытался с лету пробить по воротам, однако невольно сделал пас на Лоренцо Пеллегрини. Провалилась защита армейцев, итальянец остался буквально один на один с Игорем Акинфеевым, и эта дуэль, увы, осталась не за голкипером "красно-синих". Пропущенный мяч заставил армейцев еще большими силами (хоть их формально и стало меньше) пойти вперед. Но ни один удар ЦСКА так и не достиг адресата.

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

По большому счету, в матче с "Ромой" ЦСКА подвела реализация и скорость принятия решений. Игроки подолгу возились с мячом, слишком думали над возможным продолжением атаки вместо того, чтобы сыграть быстрее и надежнее. Особенно этим "грешили" Обляков и Ахметов. Последний, даже несмотря на голевую передачу, в этой встрече проявил себя не в лучшем свете. Между тем, довольно хорошо смотрелся Сигурдссон. В первом тайме исландский полузащитник не передерживал мяч и принимал активное участие в атаках ЦСКА. Что и вылилось в гол после перерыва.

Так или иначе, второе поражение от "Ромы" – не повод фанатам армейцев рвать на голове волосы. Команда сыграла более чем достойно, имела массу моментов и только чудом не забила больше одного гола. Скорее всего, хотя команда Ганчаренко еще и сохраняет теоретические шансы на выход в плей-офф, лигочемпионская гонка для ЦСКА подходит к концу. Но так как "Виктория" разгромно проиграла "Реалу", то все еще крайне велики шансы москвичей принять участие в Лиге Европы. А уже там попробовать побороться за что-то серьезное.

Тимур Фехретдинов