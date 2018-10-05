Она не утонула: как "Спартак" не смог дожать "Вильярреал"

Еврокубковая неделя подошла к концу. В четверг состоялись матчи второго тура Лиги Европы, где сыграли три наших команды. "Краснодар" героически обыграл "Севилью" – самую титулованную команду турнира. "Зенит" ожидаемо разобрался со "Славией", а "Спартак" на своем поле сыграл вничью с "Вильярреалом". Спортивный обозреватель портала Москва 24 рассказывает про последний матч, в котором "красно-белые" совершили камбэк и все равно остались не у дел.

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Первый домашний матч "Спартака" в групповом этапе Лиги Европы начался довольно сдержанно. Первые десять минут прошли в равной борьбе, с небольшим перевесом в пользу хозяев поля. На 12-й минуте "красно-белые" провели опасную атаку и могли забить – Роман Зобнин нанес удар по воротам, мяч отскочил к Дмитрию Комбарову на левом фланге, защитник "Спартака" пробил, но Андрес Фернандес среагировал. К тому же, судья уже сигнализировал об офсайде.

А вот "желтая субмарина" воспользовалась своим шансом в следующей же ответной атаке. Мануэль Тригерос вырезал неплохую вертикальную передачу на Карла Токо-Экамби. Камерунец принял пас на левом фланге, сместился в центр и зарядил мяч точно в девятку. Следующие 15 минут "Спартак" старательно пытался сравнять счет. Но забить в итоге, как всегда, получилось лишь со стандартного положения.

На 32-й минуте Роман Зобнин мощно пробил в ворота Фернандеса. Снаряд, скорее всего, прошел бы мимо, но голкипер решил сыграть наверняка и перевел мяч на угловой. А после розыгрыша стандарта, когда Александр Ломовицкий пытался совершить подачу, Никола Сансоне сыграл рукой в собственной штрафной. Арбитр немедленно указал на точку, с которой спустя полминуты ударом в левый угол забил Зе Луиш.

Первый тайм так и закончился с ничейным счетом, но сразу после перерыва "Вильярреал" снова повел. На 49-й минуте Самуэль Чуквуезе пытался отдать передачу в штрафную. Токо-Экамби зацепился за мяч, но отдал пас назад. Однако снаряд угодил в ногу Фернандо, а от нее отскочил точно Пабло Форнальсу, который разобрался с Николаем Рассказовым и закатил мяч в ворота.

После второго пропущенного гола "Спартак" буквально рассвирепел. Раз за разом "красно-белые" без устали атаковали ворота Фернандеса. На 68-й минуте Лоренсо Мельгарехо даже забил. Парагваец великолепно подстроился и головой переправил мяч в сетку, но гол не был засчитан – полузащитник оказался в небольшом офсайде. Еще один момент случился на 75-й минуте. Вышедший на замену Софьян Ханни нанес плотный удар, который Фернандес бы не смог отразить, однако мяч попал в штангу.

Тем не менее подопечные Массимо Карреры все-таки добились своего. Сработали замены. На 82-й минуте гол организовали два только появившихся на поле игрока. Сначала Ханни отлично поборолся за мяч на фланге после аута и скинул на Александра Ташаева. А тот великолепно навесил в штрафную, где Зе Луиш уже с игры отправил мяч головой в ворота "желтой субмарины". Но даже на этом "Спартак" не захотел останавливаться. На 85-й минуте Ханни ворвался в штрафную, пробил и снова попал в штангу. Правда, в этот раз мяч удачно отскочил на Мельгарехо, который тут же сыграл на добивание.

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Однако удержать победный счет у московского клуба все же не получилось. Причем "красно-белые" упустили свое счастье в буквальном смысле на последних секундах. Добавленное арбитром время уже истекло, но рефери дал доиграть, так как "Вильярреал" заработал угловой. Во время исполнения стандарта Ташаев прихватил в штрафной за рукав Фунеса Мори и судья, как и в первом случае, вполне справедливо назначил пенальти. А опытный Санти Касорла уже не мог не реализовать этот одиннадцатиметровый.

Несмотря на такой неудачный в целом результат для "Спартака", в нем можно выделить несколько положительных моментов. Первый – "красно-белые" наконец-то смогли проявить свой характер. За игру московской команды было по большому счету не стыдно. Ведь подопечным Карреры не только хватило сил на то, чтобы отбегать все 90 минут, отрабатывая в прессинге на каждом участке поля (не считая редких провалов), но и дважды отыграться, а потом еще и выйти вперед. С командой, которая пока что в пятерке лучших в Ла Лиге.

Второй момент – "Спартак" наконец забил с игры. Если бы два удара Ханни в штангу были чуть точнее, эти голы наверняка стали бы украшением тура. Но даже без этого очевидно, что алжирец действительно может стать лидером команды. Он не боится бить, он не боится брать игру на себя, именно его помощь позволила переломить ход матча. К тому же отлично проявили себя Зе Луиш, Ташаев (за исключением момента с пенальти) и Мельгарехо.

Играй они так в чемпионате, "красно-белые" были бы гораздо выше пятого места. Но даже если "Спартак" покажет себя в атаке как минимум так же, как в поединке с "Вильярреалом", и поувереннее проявит себя в защите, то "красно-белым" в такой форме по силам обыгрывать любой клуб из своей группы. А если так, то в этой Лиге Европы для команды Карреры еще не все потеряно.

Тимур Фехретдинов