"Что этот пень несет?" Как звезды отреагировали на слова Кокорина о тюрьме

Футболист Александр Кокорин заявил, что каждый мужчина должен отсидеть в тюрьме. Слова бывшего игрока сборной России, который получил срок за избиение двух человек осенью 2018 года, вызывали скандал. Как звезды отреагировали на провокационные высказывания спортсмена – в материале Москвы 24.

"Это лайфхак"

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

О проведенных в тюрьме месяцах Александр Кокорин рассказал в интервью ведущему YouTube-канала "Суперлига". По его мнению, время за решеткой – хороший опыт.





Александр Кокорин футболист Я как-то высказывался, что каждый нормальный парень и мужчина должен отсидеть, чтобы такую школу получить и прочувствовать. Это лайфхак, чтобы приводить в себя ребят, которые поплыли, – на 1–2 месяца в СИЗО.

Также футболист объяснил, почему он с компанией друзей осенью 2018 года избил в столичной кофейне чиновника Минпромторга Дениса Пака. По словам Кокорина, в тот день у него была неприятная беседа с другими людьми. На фоне этого он вспылил, когда услышал, как Пак оскорблял самого игрока и его приятелей.

Высказывания Кокорина о тюрьме поддержал его брат Кирилл, который тогда тоже получил срок за драку в центре Москвы.

"Согласен ли с его мыслью? Ну я думаю, для профилактики какой-нибудь пару месяцев можно, для воспитания", – цитирует его Metaratings.ru.

Александр Кокорин, его брат, а также футболист Павел Мамаев и общий друг компании Александр Протасовицкий проходили по делу об избиении водителя Виталия Соловчука и главы департамента Минпромторга Дениса Пака в октябре 2018. Первые двое фигурантов получили 1 год и 6 месяцев в колонии общего режима, остальные – 1 год и 5 месяцев. Все, кроме Протасовицкого, вышли на свободу в сентябре 2019 года по УДО.

После освобождения Кокорин возобновил футбольную карьеру. В настоящее время 31-летний нападающий выступает за кипрский клуб "Арис", где не раз признавался лучшим игроком месяца.

"В тюрьме учишься многому"

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Спортивный журналист Василий Уткин в своем телеграм-канале назвал Кокорина "настоящим придурком". Он напомнил, что в тюрьму попадают люди, которые совершают преступления.





Василий Уткин спортивный журналист Так что "настоящему мужику" надо сделать? Ограбить? Избить? Изнасиловать? Обобрать пенсионера? В тюрьму ж еще попасть надо! Что вообще этот пень несет? Какая же пещерная глупость.

Посещавшая камеру Кокорина член Совета по правам человека при президенте РФ Ева Меркачева объяснила его слова хорошими условиями содержания, сообщает "Газета.ру".

"То есть его школа жизни хоть и сурова, но она такая, которую можно вынести. В то же время в других условиях, в которых вынуждены были находиться другие люди, для них это была не школа жизни, а пытка", – рассказала Меркачева.

Певец Юрий Лоза в беседе со "Спорт-Экспрессом" раскритиковал слова футболиста. По мнению артиста, порядочным людям в заточении делать нечего. "Я законопослушный гражданин, а мне Кокорин говорит, что для полноты ощущений я должен что-то украсть. Бред", – заявил певец.

В то же время экс-боец ММА Джефф Монсон заявил журналистам издания, что согласен со словами российского футболиста. По словам бывшего спортсмена, она сам был три месяца за решеткой в США.





Джефф Монсон экс-боец ММА Ты определенно учишься многому, когда проводишь время в тюрьме. Это опыт, который помогает личности расти. Согласен с тем, что тюрьма может стать хорошим опытом.

Бывший футболист "Манчестер Юнайтед" и сборной России Андрей Канчельскис также призвал уважительно относиться к словам Кокорина о тюрьме, так как "мы там не были, а он был".

"Наверное, проведенное там время – большой для него урок, хорошая школа. Он же не просто так сидел в тюрьме", – заявил Канчельскис "Спорт-Экспрессу".

Боец смешанных единоборств, актер Олег Тактаров отметил, что слова Кокорина могут быть связаны с тем, что коллектив в тюрьме наставил его на путь исправления.

"Они внушили ему много полезного. Саша научился понимать, что все мы одинаковые в этом мире. Мы разделяемся только по тому, сколько отдаем, например, обществу и близким", – сказал Тактаров в беседе со Sport24.

Он выразил надежду, что Кокорин, находясь за решеткой, получил урок. Если бы футболист попал в другой коллектив, результат мог бы быть намного плачевнее, отметил Тактаров.