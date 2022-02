Сейчас или никогда: кто победит в финале Лиги чемпионов

Вечером первого июня состоится, пожалуй, главное футбольное событие этого года – финал Лиги чемпионов УЕФА. В решающем поединке сойдутся два английских клуба – "Тоттенхэм" и "Ливерпуль". Спортивный обозреватель Москвы 24 Тимур Фехретдинов – о том, какой путь проделали финалисты ЛЧ и кто из них имеет более серьезные шансы на победу.



В прошлом году "Ливерпуль" впервые за десятилетие вышел в финал Лиги чемпионов. Соперником мерсисайдцев стал мадридский "Реал", который до этого два года подряд выигрывал титул самого престижного клубного турнира Европы. Противники гегемонии испанской команды и болельщики "Ливерпуля" надеялись, что у "красных" получится выиграть кубок, но травма Мохаммеда Салаха и нелепые ошибки тогдашнего голкипера "Ливерпуля" Лориса Кариуса поставили на этих мечтах жирный крест.

Казалось, путь главного тренера мерсисайдцев Юргена Клоппа закончен, и следующего финала с участием его команды придется ждать еще десять лет. Но в летнее трансферное окно "Ливерпуль" усилился на 182 миллиона евро, показав, что все только начинается. В первую очередь, "красные" попытались решить проблему с самым слабым местом команды – вратарской позицией. Для этого из "Ромы" за 62,5 миллиона евро был куплен бразильский голкипер Алиссон Беккер, который на тот момент самым дорогим вратарем в истории.

Помимо этого, в команду пришли три полузащитника: Наби Кейта из "Лейпцига", Фабиньо из "Монако" и Джердан Шакири – из вылетевшего в Чемпионшип "Сток Сити". Вкупе с железобетонной защитой во главе с Вирджилом ван Дейком и тройкой суперфорвардов – Мохаммедом Салахом, Роберто Фирмино и Садио Мане – это должно было помочь закрепить успех и как минимум преуспеть в Английской премьер-лиге.

И с внутренним чемпионатом у "Ливерпуля" все складывалось как нельзя лучше: в обороне у "красных" действительно стало невероятно спокойно. А в средней линии и нападении было достаточно качественных игроков, чтобы набрать два полноценных состава, которые будут бороться за первое место в АПЛ. Но в чемпионской гонке мерсисайдцы уступили "Манчестер Сити", проиграв всего один матч и набрав за сезон 97 очков против 98 у манкунианцев. Кажется, в любом другом национальном турнире "красные" взяли бы титул. Кроме Англии.

Что касается "Тоттенхэма", то из-за строительства нового стадиона владельцы клуба значительно урезали деньги на трансферы. Настолько, что за последний год "шпоры" не купили ни одного игрока. Теперь представьте, что без покупки новых футболистов Маурисио Почеттино удалось по итогам нынешнего сезона попасть в топ-4 Английской премьер-лиги и заработать таким образом путевку в Лигу чемпионов следующего сезона. Но самое главное – это то, что "Тоттенхэм" смог добраться до финала ЛЧ в этом – впервые в своей истории.

Почти на протяжении всего своего долгого пути к кубку "шпоры" были на волоске от провала. По чудесному стечению обстоятельств команда Маурисио Почеттино смогла выйти со второго места из группы с "Барселоной", "Интером" и ПСВ. Затем неожиданно обыграла дортмундскую "Боруссию". А после было удивительное спасение в матче с другой английской командой – "Манчестер Сити". На 93-й минуте манкунианцы забили гол, который выводил их в следующую стадию. Но после видеоповтора арбитр принял решение отменить мяч из-за положения "вне игры". И расстроенные поражением футболисты "Тоттенхэма" оказались на седьмом небе от счастья.

Но главное чудо ждало "шпор" в полуфинале, где лондонцы встретились с амстердамским "Аяксом". Первую игру дома "Тоттенхэм" проиграл со счетом 0:1. Это было не так уж плохо, но для прохода в финал в гостях нужно было выложиться на сто процентов. Правда, в первом тайме ответной встречи "шпоры" сильно усложнили себе жизнь, пропустив два гола, и выкладываться нужно было уже на все двести. Но футболисты "Тоттенхэма" это сделали. После перерыва Лукас Моура сделал счет равным. А на пятой дополнительной минуте, когда фанаты лондонского клуба уже смирились с проигрышем, забил мяч и помог своей команде пробиться в финал.



Еще более красивая дорога к финалу сложилась у "Ливерпуля". Мерсисайдцы пытались выйти из группы с ПСЖ, "Наполи" и "Црвеной Звездой", и решилось все в последней игре с неаполитанцами. Тогда команда Юргена Клоппа выбралась со второго места благодаря голу Салаха и фантастическому спасению Алиссона на 92-й минуте. После англичане попали на мюнхенскую "Баварию", с которой "Ливерпуль" сыграл вничью в первом матче и затем победил на "Альянс Арене". А затем был "Порту", но его удалось обыграть без особых проблем в обеих встречах с общим счетом 6:1.

Но дальше случилось то, что запомнят, как один из самых феерических камбэков в истории. В полуфинале "Ливерпулю" предстояло сыграть с "Барселоной". И в первом поединке у себя на "Камп Ноу" она разнесла мерсисайдцев: 0:3 от "сине-гранатовых" фактически означали выход испанского клуба в следующую стадию. И смотря на то, как действовали "красные" в том матче, было понятно, почему именно. Но в ответной игре "Ливерпуль" смог забить четыре. А гениальный гол, который придумал 20-летний Трент Александер-Арнольд, уже стал мемом. Настолько красиво в финал не попадал никто как минимум с начала века.

