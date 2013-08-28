Актер Иван Кокорин поставит в столичном арт-центре спектакль-сказку

Иван Кокорин. Фото: art-vokzal.ru

15 сентября в арт-центре Vauxhall покажут спектакль актера театра и кино Ивана Кокорина ("9 рота") "Как хорошо, что мы есть друг у друга!", поставленный по сказкам Сергея Козлова.

Иван Кокорин выступит в спектакле одновременно в роли рассказчика и героев сказок. Он сыграет романтичного и трогательного ежика, преданного и заботливого медвежонка, фантазера и выдумщика зайца и многих других персонажей.

Все они восхищаются природой и любят мечтать, попадая в волшебные истории, которые они сами придумывают.

Проект, реализуемый Иваном Кокориным, хранит традиции русской культуры и чтецкого искусства. Он показывает детям ценность хороших поступков, доброты и дружбы. А передовые технологии визуального оформления и звуки живой природы дадут ощущение полного присутствия.

Спектакль рассчитан на детей от пяти лет.

Для посещения необходимо отправить запрос на почту shanskayaanna@mail.ru, vauxhallcenter@gmail.com или позвонить по телефонам 8(499)260-71-81, 8(925)883-06-90.

Начало спектакля – в 12:00.