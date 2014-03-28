Пермские артисты сыграют спектакль "Географ глобус пропил" в РАМТе

"Афиша": Пермский спектакль "Географ глобус пропил" покажут в РАМТе

На сцене РАМТа "Пермский академический Театр-Театр" представит спектакль "Географ глобус пропил" по одноименному произведению Алексея Иванова.

Роман о приключениях географа-неудачника с недавнего времени известен всей стране благодаря фильму, победившему на "Кинотавре". Но еще до премии в Перми - на родине автора Алексея Иванова - по книге поставили одноименный спектакль. Сейчас он претендует на три "Золотые маски" за лучшую работу режиссера, а также за главную и второстепенную мужские роли.

В Москве пермского "Географа" можно увидеть только раз, сообщает телеканал "Москва 24".

Спектакль ближе к роману, чем к фильму. Географ на сцене еще не переживает кризис среднего возраста.

По сюжету персонаж Иванова пришел в школу практически с улицы. Профессия учителя ему в тягость, но финансовая недостаточность толкает к доске, к указке и глобусу. Географ воюет со школьными хулиганами, ведет класс в поход и разрывается между любовью к бутылке и старшекласснице Маше.

Спектакль в РАМТе пермские артисты сыграют 2 апреля.