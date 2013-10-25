Театральный фестиваль "Сезон Станиславского": от Литвы до Германии

Фото: ИТАР-ТАСС

С 26 октября по 13 ноября в Москве пройдет девятый Международный фестиваль "Сезон Станиславского", который завершит масштабную трехлетнюю программу, приуроченную к 150-летию со дня рождения Константина Сергеевича.

В программе заявлены выступления звезд европейского театра. В частности, зрители увидят спектакли из Германии, Австрии, Литвы.

Откроет фестиваль постановка Люка Бонди "Счастливые дни Аранхуэса" по пьесе Петера Хандке. Показы пройдут в МОДИ "Кузьминки" 26 и 27 октября.

Спектакль немецкого режиссера Мартина Вуттке по пьесе Мольера "Мнимый больной" представят на сцене Гоголь-центра (показы 26 и 27 октября). В этой работе Вуттке, который в январе 2013 года получил премию Станиславского "За выдающийся в вклад в развитие мирового театра", также сыграет главную роль.

В Мастерской Петра Фоменко покажут моноспектакль "Последняя лента Крэппа" по пьесе Сэмюэля Беккета, режиссерская версия Петера Штайна (показы 2 и 3 ноября).

Литовский режиссер Эймунтас Някрошюс привез в Москву дилогию по поэме Данте "Божественная комедия", а также спектакль "Рай". Показы состоятся 5, 7 и 9 ноября на сцене Дворца на Яузе.

Что касается отечественной программы, то ее составляют лучшие премьеры московского театрального сезона 2012-2013 – опера "Итальянка в Алжире" (Музыкальный театр Станиславского и Немировича-Данченко), спектакли "Евгений Онегин" (театр Вахтангова), "Добрый человек из Сезуана" (театр имени Пушкина), "Москва-Петушки" (Студия театрального искусства), "Царь Федор Иоаннович" (театр Российской армии), "Египетская марка" (театр "Мастерская Петра Фоменко"), "Лейтенант с острова Инишмор" (МТЮЗ).

По словам вице-президента Фонда Станиславского Зейнаб Сеид-Заде, в этом году фестиваль осваивает новые площадки. Некоторые из них расположены вдалеке от центра Москвы.



"Это во многом связано с проблемой аренды. Все меньше театров, которые предоставляют площадки для фестиваля. Во многих из них идут реконструкции. Да и хорошо оснащенных в техническом плане театров в Москве мало".

Добавим, что сегодня художественный руководитель фестиваля "Сезон Станиславского" Сергей Женовач назвал журналистам имена лауреатов премии Станиславского-2013.

Лучшие отмечены в номинациях "Мастерство актера" - Ксения Раппопорт (лучшая женская роль в спектакле "Коварство и любовь"), Сергей Курышев (лучшая мужская роль в спектакле "Враг народа") и Алексей Вертков (роль в спектакле "Москва-Петушки"); "За организацию театрального дела" приз получили Елена Камбурова и Эдуард Цеховал; в номинации "Событие сезона" лучшим признан спектакль "Добрый человек из Сезуана" Бутусова (театр Пушкина); "За вклад в развитие русского театрального искусства" - актер Алексей Петренко; "За вклад в развитие мирового искусства" - режиссер Люк Персеваль. Также отмечены лауреаты в номинациях "Театральная педагогика", "Театроведение и театральная критика".

Вручение премии запланировано на 2 декабря. Режиссер церемонии Никита Гришпун.

Также организаторы фестиваля отметили, что в конце года завершатся работы в театральном центре "Любимовка", на базе которого в рамках проекта "Вишневый сад" уже в следующем году планируют показывать работы молодых актеров и режиссеров.