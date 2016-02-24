Форма поиска по сайту

24 февраля 2016, 16:11

Культура

LIVE: восходящие звезды балета сияют в память об Анне Павловой

26 февраля в Культурном центре ЗИЛ состоится гала-концерт "Путь к звезде", посвященный 135-летию со дня рождения русской балерины Анны Павловой.

Легендарная Анна Павлова выступала на сцене Мариинского театра. Участие в "Русских сезонах" Сергея Дягилева в Париже принесло балерине мировую славу.

На вечере выступят ученики и выпускники балетных школ и академий Москвы и Санкт-Петербурга, а также солисты столичных театров. Ведущий концерта – Народный артист России Андрис Лиепа.

Перед ценителями прекрасного выступят:

  • прима-балерина Анна Никулина, Денис Родькин и Диана Косырева из Большого театра;
  • заслуженная артистка России Анастасия Першенкова; лауреат VIII Международного конкурса в Нагойе, солист Роман Маленко из Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко;
  • Кристина Рюмшина, Константин Матулевский, Хаято Нисидзима из театра "Балет Москва";
  • заслуженный артист России Николай Чевычелов, народная артистка России Екатерина Березина из Театра классического балета Касаткиной и Василева;

  • Иван Титов, Анна Маркова из Московского государственного академического детского театра имени Сац;
  • Нина Колоскова, Алексей Зуев, Асия Мамедова из театра танца "Гжель".

Смотрите прямую трансляцию на портале Москва онлайн в 19:00. Трансляция мероприятия может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

  • Когда смотреть: 26 февраля в 19:00
  • Что: балет
  • Кто: молодые дарования
  • Кому смотреть: влюбленным в танец

Яндекс.Метрика