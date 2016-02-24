LIVE: восходящие звезды балета сияют в память об Анне Павловой

26 февраля в Культурном центре ЗИЛ состоится гала-концерт "Путь к звезде", посвященный 135-летию со дня рождения русской балерины Анны Павловой.
Легендарная Анна Павлова выступала на сцене Мариинского театра. Участие в "Русских сезонах" Сергея Дягилева в Париже принесло балерине мировую славу.
На вечере выступят ученики и выпускники балетных школ и академий Москвы и Санкт-Петербурга, а также солисты столичных театров. Ведущий концерта – Народный артист России Андрис Лиепа.
Перед ценителями прекрасного выступят:
- прима-балерина Анна Никулина, Денис Родькин и Диана Косырева из Большого театра;
- заслуженная артистка России Анастасия Першенкова; лауреат VIII Международного конкурса в Нагойе, солист Роман Маленко из Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко;
- Кристина Рюмшина, Константин Матулевский, Хаято Нисидзима из театра "Балет Москва";
- заслуженный артист России Николай Чевычелов, народная артистка России Екатерина Березина из Театра классического балета Касаткиной и Василева;
- Иван Титов, Анна Маркова из Московского государственного академического детского театра имени Сац;
- Нина Колоскова, Алексей Зуев, Асия Мамедова из театра танца "Гжель".
Смотрите прямую трансляцию на портале Москва онлайн в 19:00. Трансляция мероприятия может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.
- Когда смотреть: 26 февраля в 19:00
- Что: балет
- Кто: молодые дарования
- Кому смотреть: влюбленным в танец
