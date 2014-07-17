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Москва 24

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17 июля 2014, 11:42

Летние спектакли покажут в "Сатириконе" и театре Моссовета

спектакли Сатирикон Театр имени Моссовета театр У Никитских ворот

Фото: М24

В московской театральной жизни сейчас затишье. Однако некоторые театры закрывают сезон в июле или даже в начале августа. Так, спектаклями порадуют "Сатирикон", театр "У Никитских ворот" и театр Моссовета, сообщает телеканал "Москва 24".

Театр "Сатирикон" уйдет на каникулы 18 июля, показав зрителям спектакль "Кухня". Константин Райкин первым в России поставил пьесу Арнольда Уэскера, который весь мир сравнивает с кухней.

В театре Моссовета представят спектакль "Опасные связи" - премьеру нынешнего сезона . Любителям костюмированных мелодрам придется по душе история с маркизами и виконтами. Погрузиться в придворную атмосферу 18 века можно 18 и 27 июля.

В театре "У Никитских ворот" покажут "Трамвай "Желание" в постановке Марка Розовского. Зрители узнают, к чему может привести нежелание искать компромисс и что случается, если под одной крышей живут совершенно непохожие друг на друга люди. Спектакль покажут 21 июля.

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Сюжет: Театральный сезон 2013-2014: премьеры, инсталляции и перформансы

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