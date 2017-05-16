"Москва онлайн" покажет спектакль, где оживают любовные истории гостей из зала

19 мая Театр Playback #01 приглашает любителей необычных постановок и знатоков современного искусства на перформанс о любви. Спектакль создан в жанре playback-театра. Особенность его заключается в том, что сценаристами становятся сами зрители. В этот раз любой человек в зале сможет рассказать свою историю любви, а артисты тут же ее обдумают, интерпретируют и воплотят на сцене, наполнив символами и знаками.

Трансляцию смотрите на сайте "Москва онлайн" 19 мая в 19:30. Трансляция мероприятия может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.