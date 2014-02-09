140 лет назад родился театральный режиссер Всеволод Мейерхольд

Всеволод Мейерхольд. Фото: ИТАР-ТАСС

В воскресенье, 9 февраля, исполняется 140 лет со дня рождения театрального режиссера, актера и педагога, ярого приверженца театрального гротеска Всеволода Мейерхольда.

Настоящее имя Мейерхольда – Карл Казимир Теодор Майергольд. Он родился в Пензе в лютеранской немецкой семье, а позже переехал в Москву. В 21 год юноша принял православие и поменял имя на Всеволод, в честь своего любимого писателя Всеволода Гаршина.

Фото: ИТАР-ТАСС

Мейерхольд получил юридическое образование, также окончил Театрально-музыкальное училище Московского филармонического общества (класс Немировича-Данченко). В 1898 году зачислен в труппу Московского Художественного театра, а в 1902-м покинул МХТ и приступил к самостоятельной режиссерской деятельности, возглавив труппу в Херсоне. Позже она стала именоваться "Товарищество новой драмы".

Первый опыт сотрудничества с Константином Станиславским, предложившего Всеволоду Эмильевичу поставить несколько спектаклей для Театра-студии на Поварской улице, был у Мейерхольда не совсем удачным. Результат работы Мейерхольда Станиславского не удовлетворил. Позже он отметит, что Мейерхольд своим талантом пытался закрыть, сместить на второй план артистов, служивших ему лишь материалом для воплощения идей.

Однако такая оценка не охладила режиссерский пыл Мейерхольда. Он ставил спектакли в питерском драмтеатре Комиссаржевской, сотрудничал с Александринским и Мариинским театрами. Среди работ, датированных 1906 – 1918 годами, - спектакли "Гедда Габлер" Ибсена, "Сестра Беатрис" Метерлинка, "Балаганчик" Блока, "Жизнь человека" Андреева, "У царских врат" Гамсун, "Дон Жуан" Мольера, "Зеленое кольцо" Гиппиус, "Гроза" Островского, "Незнакомка" Блока.

В 1918-м Всеволод Мейерхольд вступил в большевистскую партию. В этом же году на курсах мастерства сценических постановок вводит обучение специальной системе движения актеров – биомеханике.

Театр Мейерхольда. Фото: ИТАР-ТАСС

В 1920 году в Москве открывает свои двери театр имени Всеволода Мейерхольда. Статус государственного это учреждение получило в 1926 году. В 1938 году театр закрыли, а Всеволод Мейерхольд принял предложение Станиславского вступить в должность режиссера оперного театра. Это учреждение Мейерхольд возглавил вскоре после смерти Константина Сергеевича.

В июне 1939-го Всеволода Мейерхольда арестовали по подозрению в контрреволюционной деятельности. Его пытали, а 2 февраля 40-го года расстреляли. Прах Мейерхольда находится на на кладбище московского крематория у Донского монастыря. А на Ваганьковском кладбище можно найти общий памятник супруге Всеволода Эмильевича Зинаиды Райх и Мейерхольду, установленный его внучкой.

В 1955 году Всеволод Мейерхольд посмертно реабилитирован.