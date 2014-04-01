Спектакль "Три года" по Чехову покажут в Студии театрального искусства

Фото: sti.ru

В пятницу, 4 апреля, в "Студии театрального искусства" под руководством Сергея Женовача состоится показ спектакля "Три года" по одноименной повести Антона Чехова.

В спектакле затронуты вечные темы: пути обретения семейного счастья и осознания себя.

"В период работы над спектаклем труппа театра побывала в Таганроге, на родине Антона Павловича Чехова – в доме, где он родился, в лавке отца, в гимназии, где он учился, в театре, куда тайно от учителей бегал по вечерам", - сообщили в Студии театрального искусства.

По словам режиссера спектакля Сергея Женовача, в Таганроге – грустном городе, насквозь продуваемом ветром - он понял, почему Чехов так хотел покинуть малую родину.

"Город, в котором из 40 своих лет Чехов прожил 18. Жители этого города подчас становились прообразами многих чеховских персонажей, они являлись поводом для фантазий писателя", - отметил Женовач.

Добавим, что повесть "Три года" - первая, которую Чехов написал после путешествия на Сахалин. В произведении много автобиографичных элементов.

Премьера спектакля состоялась в мае 2009 года.