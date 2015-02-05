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Культура

05 февраля 2015, 17:59

Театр онлайн: "Фантазии" в театре "Модернъ" Светланы Враговой

спектакль театр прямые трансляции Московский Драматический театр Модернъ Светлана Врагова Москва онлайн фантазии

Фото: предоставлено организаторами

21 февраля, в субботу, на главной сцене Московского Драматического театра "Модернъ" покажут спектакль "Фантазии". Организаторы обещают зрителям удивительную интерпретацию на первый взгляд обычной истории про странности любви, завораживающую пантомиму, красивую музыку, изящную французскую поэзию и атмосферу в стиле Рене Магритта и Сальвадора Дали.

Художественный руководитель и главный режиссер театра, Народная артистка России Светлана Врагова.

Не пропустите онлайн трансляцию на портале Москва онлайн в 19.00.

  • Когда: 21 февраля, 19.00
  • Что: спектакль о любви "Фантазии"
  • Кто: Народная артистка России Светлана Врагова
  • Кому смотреть театралам
Сюжеты: Трансляции на m24.ru: смотрите скоро Москва онлайн

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