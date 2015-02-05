Театр онлайн: "Фантазии" в театре "Модернъ" Светланы Враговой

Фото: предоставлено организаторами

21 февраля, в субботу, на главной сцене Московского Драматического театра "Модернъ" покажут спектакль "Фантазии". Организаторы обещают зрителям удивительную интерпретацию на первый взгляд обычной истории про странности любви, завораживающую пантомиму, красивую музыку, изящную французскую поэзию и атмосферу в стиле Рене Магритта и Сальвадора Дали.

Художественный руководитель и главный режиссер театра, Народная артистка России Светлана Врагова.

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