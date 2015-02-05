Театр онлайн: "Фантазии" в театре "Модернъ" Светланы Враговой

Фото: предоставлено организаторами
21 февраля, в субботу, на главной сцене Московского Драматического театра "Модернъ" покажут спектакль "Фантазии". Организаторы обещают зрителям удивительную интерпретацию на первый взгляд обычной истории про странности любви, завораживающую пантомиму, красивую музыку, изящную французскую поэзию и атмосферу в стиле Рене Магритта и Сальвадора Дали.
Художественный руководитель и главный режиссер театра, Народная артистка России Светлана Врагова.
Не пропустите онлайн трансляцию на портале Москва онлайн в 19.00.
- Когда: 21 февраля, 19.00
- Что: спектакль о любви "Фантазии"
- Кто: Народная артистка России Светлана Врагова
- Кому смотреть театралам