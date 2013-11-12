Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12 ноября 2013, 10:42

Безопасность

Под завалами дома в Подмосковье могут оставаться люди - МЧС

Под завалами взорвавшегося дома в Подмосковье могут оставаться люди

Спасатели продолжают разбирать завалы у жилого дома в Подмосковье, который частично обрушился после взрыва газа. По некоторым данным, там еще могут оставаться люди.

Как сообщает телеканал "Москва 24", предположительно, на месте ЧП еще могут находиться три человека.

Ссылки по теме


Напомним, утром 11 ноября в жилом доме в Подмосковье взорвался бытовой газ. Пять человек погибли, еще шестеро получили ранения.

В результате ЧП в поселке Загорские Дали были повреждены 11 квартир на трех этажах, четыре из них полностью уничтожены.

Власти Подмосковья приняли решение выплатить 500 тысяч рублей семьям погибших, тяжело пострадавшим - по 200 тысяч, людям с травмами средней тяжести - 150 тысяч, а остальным - по 50 тысяч.

Сюжет: Взрыв газа в жилом доме в Подмосковье
спасатели завалы чп мо

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика