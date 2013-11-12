Под завалами дома в Подмосковье могут оставаться люди - МЧС

Под завалами взорвавшегося дома в Подмосковье могут оставаться люди

Спасатели продолжают разбирать завалы у жилого дома в Подмосковье, который частично обрушился после взрыва газа. По некоторым данным, там еще могут оставаться люди.

Как сообщает телеканал "Москва 24", предположительно, на месте ЧП еще могут находиться три человека.

Напомним, утром 11 ноября в жилом доме в Подмосковье взорвался бытовой газ. Пять человек погибли, еще шестеро получили ранения.

В результате ЧП в поселке Загорские Дали были повреждены 11 квартир на трех этажах, четыре из них полностью уничтожены.

Власти Подмосковья приняли решение выплатить 500 тысяч рублей семьям погибших, тяжело пострадавшим - по 200 тысяч, людям с травмами средней тяжести - 150 тысяч, а остальным - по 50 тысяч.