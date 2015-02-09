Большинство москвичей дружат с соседями – опрос

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Приятельские отношения с соседями поддерживают 80 процентов жителей столицы, свидетельствуют результаты исследования фонда "Общественное мнение" (ФОМ).

По данным опроса, большинству москвичей (66 процентов) неважно, люди какой национальности проживают с ними по соседству.

64 процента жителей города сообщили, что в их доме живут представители народов Закавказья (азербайджанцы, армяне, грузины).

Положительно к этому относятся 15 процентов опрошенных, отрицательно – 13 процентов, остальные сказали, что не испытывают никаких эмоций по этому поводу.

Почти половина жителей города соседствуют с приезжими из Средней Азии (киргизами, узбеками, таджиками). 8 процентов этим довольны, 11 процентов – недовольны, при этом больше всего безразличных – 24 процента. Соседи с Северного Кавказа (дагестанцы, чеченцы, черкесы и т.д.) есть у 20 процентов москвичей. Хорошо к этому относятся 6 процентов опрошенных, плохо – 5 процентов, с безразличием – 9 процентов.

Телефонный опрос проводился в декабре 2014 года среди москвичей 18 лет и старше по случайной выборке номеров мобильных и стационарных телефонов. Всего была опрошена 1 тысяча респондентов.