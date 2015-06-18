Форма поиска по сайту

18 июня 2015, 05:51

Спорт

В парке "Кузьминки" пройдет день скейтбордиста

Фото: m24.ru

21 июня в столичном парке "Кузьминки" пройдет день скейтбордиста, в рамках которого запланированы соревнования по скейтбордингу, футбольному фристайлу и BMX-флету. Победители получат специальные призы и подарки от организаторов, сообщает пресс-служба парка.

В скейтпарке с 10.00 будут проходить открытые соревнования по скейтбордингу. На главной сцене с 12.00 до 14.00 гостей ждут выступления мастеров футбольного фристайла, а с 14.00 до 16.30 состоятся состязания в дисциплине BMX-флет.

В завершении мероприятия посетители парка смогут стать свидетелями праздничной программы при участии молодых хип-хоп-коллективов от проекта Shoomim.

Дата: 21 июня в 10.00

Место: Парк "Кузьминки"

Вход свободный

