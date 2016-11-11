Фото: m24.ru/Александр Авилов

Открытая хоккейная арена в "Парке легенд" заработает в декабре. На площадке будут проводиться матчи регулярных чемпионатов, а также выделят часы для любителей поиграть в хоккей, сообщает mos.ru.

Для посетителей арены организуют разнообразную развлекательную программу с живой музыкой и мастер-классами для детей и взрослых. Кроме того, планируются встречи с легендарными спортсменами и розыгрыши подарков.

Размер площадки – 30х60 метров, что соответствует регламенту Континентальной хоккейной лиги. Стандартная вместимость трибун составляет более двух тысяч зрителей, но возможно и увеличение – до 5,5 тысячи.

Первым официальным мероприятием на арене станет турнир "Кубок легенд", который пройдет с 9 по 11 декабря.