11 ноября 2016, 15:04

Спорт

Открытая хоккейная арена в "Парке легенд" заработает в декабре

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Открытая хоккейная арена в "Парке легенд" заработает в декабре. На площадке будут проводиться матчи регулярных чемпионатов, а также выделят часы для любителей поиграть в хоккей, сообщает mos.ru.

Для посетителей арены организуют разнообразную развлекательную программу с живой музыкой и мастер-классами для детей и взрослых. Кроме того, планируются встречи с легендарными спортсменами и розыгрыши подарков.

Размер площадки – 30х60 метров, что соответствует регламенту Континентальной хоккейной лиги. Стандартная вместимость трибун составляет более двух тысяч зрителей, но возможно и увеличение – до 5,5 тысячи.

Первым официальным мероприятием на арене станет турнир "Кубок легенд", который пройдет с 9 по 11 декабря.

Ледовый комплекс с хоккейной площадкой откроется на ВДНХ 21 ноября. Каток с искусственным льдом, а также пункт проката инвентаря и заточки коньков расположены за павильонами № 8 и № 9.

Площадь катка – более тысячи квадратных метров. Ледовое покрытие будут обновлять перед каждым сеансом. Оно сможет сохранять свои свойства при температуре до +15 градусов. Кроме того, площадка оборудована комфортными душевыми и теплыми раздевалками.

Стоимость катания на льду для детей начинается от одной тысячи рублей, для взрослых – от 1,5 тысячи. Аренда коньков составит 350 рублей. Площадка будет работать круглосуточно. Для посещения необходима предварительная запись по телефону 8-968-613-84-44 или на сайте.

