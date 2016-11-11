Фото: m24.ru/Александр Авилов
Открытая хоккейная арена в "Парке легенд" заработает в декабре. На площадке будут проводиться матчи регулярных чемпионатов, а также выделят часы для любителей поиграть в хоккей, сообщает mos.ru.
Для посетителей арены организуют разнообразную развлекательную программу с живой музыкой и мастер-классами для детей и взрослых. Кроме того, планируются встречи с легендарными спортсменами и розыгрыши подарков.
Размер площадки – 30х60 метров, что соответствует регламенту Континентальной хоккейной лиги. Стандартная вместимость трибун составляет более двух тысяч зрителей, но возможно и увеличение – до 5,5 тысячи.
Первым официальным мероприятием на арене станет турнир "Кубок легенд", который пройдет с 9 по 11 декабря.
Площадь катка – более тысячи квадратных метров. Ледовое покрытие будут обновлять перед каждым сеансом. Оно сможет сохранять свои свойства при температуре до +15 градусов. Кроме того, площадка оборудована комфортными душевыми и теплыми раздевалками.
Стоимость катания на льду для детей начинается от одной тысячи рублей, для взрослых – от 1,5 тысячи. Аренда коньков составит 350 рублей. Площадка будет работать круглосуточно. Для посещения необходима предварительная запись по телефону 8-968-613-84-44 или на сайте.