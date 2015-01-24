Сайт социальной сети "ВКонтакте" заработал после сбоев

Фото: ТАСС/ Дмитрий Рогулин

Социальная сеть "ВКонтакте", которая сегодня вечером оказалась недоступна для пользователей, возобновила работу. В настоящее время соцсеть работает без сбоев.

Ранее пресс-секретарь пресс-секретарь соцсети Георгий Лобушкин в свет "Твиттере" сообщил, что что сайт недоступен. По его словам, наблюдались "проблемы на серверах".

"ВКонтакте" недоступен. И в данный момент мы бросили все силы, чтобы выяснить, почему это произошло", - написал он в своем микроблоге.

Напомним, социальная сеть "ВКонтакте" был запущена в октябре 2006 года. По данным на январь 2014 года, ежедневная аудитория соцсети - около 60 миллионов человек. 16 сентября Mail.Ru Group приобрела 48% акций "ВКонтакте", став ее единственным владельцем.

Сумма сделки составила 1,47 миллиарда долларов. В Mail.Ru уточнили, что часть денег на покупку в виде кредита дал "Газпромбанк". Кроме того, бывшие владельцы акций - Павел Дуров и UCP - договорились, что одновременно с этим приобретением все судебные разбирательства и споры по поводу "ВКонтакте" будут прекращены.