Гендиректором "ВКонтакте" стал Борис Добродеев

Фото: ИТАР-ТАСС

Генеральным директором социальной сети "ВКонтакте" назначен Борис Добродеев, с апреля этого года исполнявший обязанности главы компании, сообщает ИТАР-ТАСС.

В должностные обязанности Добродеева войдет разработка стратегии соцсети, а также финансовая и коммерческая деятельность компании. Отвечать за все продуктовые и технологические направления "ВКонтакте" будет новый операционный директор Андрей Рогозов, ранее возглавлявший отдел разработок. А исполнительный директор "ВКонтакте" Дмитрий Сергеев станет гендиректором холдинговой компании Vk.com.

"Сегодня были произведены назначения, которые мы уже предлагали сделать ранее, до увеличения доли во "ВКонтакте" до 100%, и которые не могли быть реализованы из-за противоречий между акционерами. Мы уверены, что эти назначения и завершение периода нестабильности позволят реализовать задуманные проекты и инициативы, которые есть у команды "ВКонтакте", наилучшим образом", - сообщили в пресс-службе Mail.ru Group.

Борис Добродеев, сын руководителя холдинга ВГТРК Олега Добродеева, пришел в компанию "ВКонтакте" в январе этого года вместе с еще двумя менеджерами, работавшими в структурах бизнесмена Алишера Усманова (владельца "В контакте" через Mail.ru Group) - Дмитрием Сергеевым и Александром Третьяковым. Ранее Добродеев возглавлял департамент управления интернет-активами в компании Усманова USM Advisors.

Напомним, 1 апреля 2014 года Павел Дуров объявил, что покидает созданную им соцсеть. Впрочем, два дня спустя он отказался от своих планов и назвал заявление об увольнении первоапрельской шуткой. Позднее, 21 апреля, "ВКонтакте" сообщила, что Дуров подал заявление об увольнении еще 21 марта. При этом оно не было отозвано в течение месяца, поэтому по закону основатель соцсети был освобожден от должности.

В июне Дуров подал иск в суд США к бывшим партнерам по проекту и фонду UCP Ильи Щербовича. Он обвинил их в мошенничестве и вымогательстве доли в своем мессенджере Telegram. Согласно иску, ответчики вступили в сговор, чтобы лишить Дурова компаний Digital Fotress, Telegram и Pictograph, а затем незаконно получить долю в самой Telegram. Дуров обвинил бывших партнеров в нарушении сразу нескольких законов США и попросил суд компенсировать убытки, а также признать его законным владельцем всех активов Telegram.