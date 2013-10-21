Форма поиска по сайту

21 октября 2013, 11:02

Общество

Завершается реконструкция Дома причта в Рогожской слободе

В историко-архитектурном ансамбле "Рогожская слобода" в Нижегородском районе Москвы завершается реконструкция Дома причта, начавшаяся в 2010 году. На сегодняшний момент окончены капитальные работы: усилен фундамент и несущие стены, установлены перегородки и кровля, возведены лестницы.

Завершены работы по покрытию атриума, отреставрированы внутренние и наружные декоративные элементы – в оригинальном исполнении сохранены 6 из 8 чугунных колонн атриума, сообщили в столичном департаменте строительства.

Рабочим удалось сохранить в первозданном виде северный фасад здания, который пострадал менее всего.

После полного окончания реставрации в Доме причта обоснуется резиденция митрополита русской православной старообрядческой церкви. Также здесь разместят зал соборов и служб рогожской общины и Митрополии, классы воскресной церковной школы и музей.

