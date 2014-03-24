Незаконные постройки снесут 25 марта в парке "Москворецкий"

Фото: ИТАР-ТАСС

Незаконные постройки на территории природно-исторического парка "Москворецкий" снесут 25 марта. Об этом рассказал глава управы района Строгино Владимир Травкин.

Сейчас у властей имеется судебное решение и исполнительный лист на снос самостроя. "Снос будет происходить в присутствии судебных приставов и сотрудников полиции, а также депутата Мосгордумы Евгения Герасимова, который все эти годы поддерживал жителей района и вместе с ними добивался этого сноса", - цитирует слова Травкина РИА Новости.

По его словам, спорная земля предназначалась для организации детско-юношеской парусной школы, но по факту использовалась для извлечения прибыли и проведения развлекательных мероприятий.

Добавим, парк "Москворецкий" является особо охраняемой природной территории регионального значения.