Застройщика, ответственного за снос фасада дома братьев Прошиных, лишат ГПЗУ

Подрядчик может заплатить миллион рублей за снос дома Прошиных

Столичные власти отзовут градостроительный план земельного участка (ГПЗУ) у застройщика, ответственного за снос фасада доходного дома братьев Прошиных. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин

Напомним, что накануне стало известно, что застройщик незаконно разобрал дом на Тверской, являющийся памятником архитектуры.

"Я считаю, что это беспрецедентно наглый случай со стороны застройщика. Дом был действительно ветхий. Они несколько раз обращались, хотели строить гостиницу, им дали ГПЗУ с небольшим увеличением темпов, но в решении градостроительно-земельной комиссии было четко прописано, что они фасад обязательно сохраняют и все дополнительные площади должны быть в задней части двора", - цитирует заммэра Агентство "Москва".

По его словам, это уголовно наказуемое преступление. В настоящее время Мосгорнаследие готовит иск в суд.

"За нарушения согласованных условий производства работ по адресу улица 1-ая Тверская-Ямская, дом 22 изъят соответствующий ордер и оформляется штраф на максимальную сумму 1 миллион рублей", - сообщили в пресс-службе Мосгорнаследия.