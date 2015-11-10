На западе города снесут еще две пятиэтажки

Фото: ТАСС/Sergey Fadeichev

В Западном округе приступили к сносу двух пятиэтажных домов первого периода индустриального домостроения, сообщает пресс-служба столичного департамента строительства.

За счет средств городского бюджета сносят дом серии II-32 площадью 3,9 тысячи квадратных метров на улице Малая Филевская, дом 18, корпус 1 и пятиэтажку на проспекте Вернадского, дом 71 серии 1605-АМ площадью 3,7 тысячи квадратных метров.

"В Западном округе до конца 2015 года планируется снести еще 23 дома, общей площадью 81,2 тысячи квадратных метров", – сказал руководитель департамента Андрей Бочкарев.

Всего в Москве осталось снести 164 пятиэтажных жилых дома общей площадью 599,9 тысячи квадратных метров. В Южном, Центральном, Юго-Восточном и Зеленоградском округах программа сноса уже завершена.

После сноса ветхих пятиэтажек власти планируют перейти к реновации домов несносимых серий. Речь идет о зданиях 1960-х – середины 1970-х годов.

Планы по демонтажу несносимых серий пятиэтажек уже были заложены в Генеральный план 2010 года. Но после присоединения новых территорий к Москве их снос отложили еще на более долгий срок.

По словам специалистов, постройка новых кварталов на месте пятиэтажек 1960–1970 годов уплотнит застройку и позволит увеличить количество квадратных метров жилья.

В настоящее время готовятся поправки в законодательство. Начать снос планируется в 2017 году.