18 апреля 2017, 13:04

Культура

"Москва онлайн" покажет спектакль с чечеткой на руках и четырех ногах

23 апреля в арт-кафе "Дуровъ" состоится танцевальный спектакль в двух частях "Весь этот степ". Постановщик – редкий исполнитель номера "Степ на руках", рекордсмен "Книги рекордов России" Константин Невретдинов. В действии примут участие обладательница меццо-сопрано, прима Камерного музыкального театра Покровского Анна Костылева и человек, танцующий степ на четырех ногах, Олеко Абдуллаев. Герои спектакля расскажут интересную историю при помощи музыки и самых невероятных видов чечетки с фокусами и трюками.

Трансляцию концерта смотрите на сайте "Москва онлайн" 23 апреля в 19:00. Трансляция мероприятия может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

