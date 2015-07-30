Вышло продолжение игры Angry Birds

Фото: rovio.com

Финская компания Rovio выпустила вторую часть игры Angry Birds, сообщается на сайте разработчика.

Первая часть вышла в 2009 году, и на ее основе Rovio сделала 13 вариантов, включая Angry Birds Star Wars и Angry Birds Transformers. В сумме игры скачали 3 миллиарда раз.

Новая версия игры разрабатывалась последние несколько лет. Также готовится к выходу фильм про "злых птиц", его снимает Sony Pictures.

В магазинах приложений для iOS и Android игры пока нет, выпускать на WinPhone ее не планируется.