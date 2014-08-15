Цена смартфона YotaPhone c двумя экранами упала до 14 тысяч рублей

yotadevices.com

Стоимость смартфона YotaPhone снизилась до 14 тысяч рублей, говорится в сообщении, размещенном на официальном сайте компании.

С момента старта продаж в декабре цена на YotaPhone уменьшилась почти на треть — цена смартфона на старте продаж составляла почти 20 тысяч рублей. При этом первое снижение стоимости YotaPhone произошло в июне - до 17 тысяч рублей.

Напомним, российская компания Yota Devices объявила о начале продаж смартфона YotaPhone в декабре прошлого года. Гаджет примечателен тем, что оснащен двумя экранами – цветным и монохромным. Последний расположен на задней панели устройства.

Черно-белый экран не является сенсорным, но оснащен специальной сенсорной панелью, с помощью которой им можно управлять. Этот экран включен постоянно, но энергии, являясь монохромным, расходует мало. Как утверждают разработчики YotaPhone, благодаря этому гаджет может принимать звонки даже в тот момент, когда заряд батареи заканчивается.

На монохромном экране можно просматривать карты и новости из социальных сетей, читать книги и смс-сообщения. Кроме того, пользователю удастся установить на него напоминания или обои, которые позволят персонализировать заднюю панель устройства.

Весит смартфон всего 146 граммов, а его толщина составляет 9,99 миллиметров. Выпускается гаджет в белом и черном цветовых вариантах. YotaPhone работает на платформе Android и оснащен двумя камерами – на 1 и 13 мегапикселей.