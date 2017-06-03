Бывший сотрудник АНБ рассказал о слежке спецслужб на Олимпиаде в Солт-Лейк-Сити

Фото: ТАСС/YAY

Бывший сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) США Томас Дрейк рассказал, что американские спецслужбы отрабатывали методы массовой электронной слежки в 2002 году на зимних Олимпийских играх, которые проходили Солт-Лейк-Сити, сообщает агентство Associated Press.

По словам Дрейка, АНБ и ФБР посчитали Олимпиаду "прекрасной возможностью" для тестирования новых методов массовой электронной слежки. В этот период спецслужбы США получали доступ ко всем сообщениям, передававшимся по различным каналам электронной связи в Солт-Лейк-Сити и из него.

Ранее мэр Солт-Лейк-Сити обвинил АНБ и ФБР в нарушении закона при сборе данных. В обоих ведомствах обвинения отвергали, утверждая, что их действия были легальны и направлены на выявление террористических угроз.

Томас Дрейк, будучи высокопоставленным сотрудником АНБ, пытался в установленном порядке вскрывать недостатки в работе ведомства, однако в итоге сам оказался под судом по обвинению в шпионаже. Ему грозило 35 лет тюрьмы, но в результате дело распалось. Тем не менее, его все же приговорили к году тюрьмы условно, а также лишили работы и пенсии.