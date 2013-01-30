Участнику драки у ТЦ "Европейский" грозит до семи лет колонии

Бекхан Ризванов. Фото: ИТАР-ТАСС

Завершено следствие по делу о драке у ТЦ "Европейский" летом 2012 года. Главному фигуранту дела Бекхану Ризванову предъявлено обвинение по статье "Покушение на убийство". Наказание за это - до семи лет лишения свободы.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката потерпевших Оксану Михалкину, через две недели дело будет передано в суд, где прокуратура утвердит обвинительное заключение. Ризванов отрицает это обвинение и считает себя виновным только по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью".

Напомним, конфликт около Киевского вокзала с применением оружия произошел 5 июня 2012 года: Бекхан Ризванов и Магомед Эльдиев столкнулись с тремя футбольными фанатами - членами объединения "Юнион". Уроженцы Чечни пустили в ход ножи, болельщики достали травматические пистолеты. В результате двое фанатов оказались в больнице вместе с Ризвановым, на которого заведено уголовное дело по статье "Покушение на убийство из хулиганских побуждений".

Затем 8 июня ОМОН приехал за свидетелями конфликта. При попытке увести в автобус одного из них другие студенты попытались отбить своего земляка, четверо полицейских получили ушибы и черепно-мозговые травмы.