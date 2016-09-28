Прокуратура взяла под особый контроль дело о смерти пятилетней девочки

Прокуратура Московской области взяла на особый контроль ход расследования уголовного дела по факту смерти пятилетней девочки из Наро-Фоминска, сообщает пресс-служба ведомства.

Следствие полагает, что ребенок скончался из-за халатности врачей. По поручению прокуратуры проводится проверка деятельности районных учреждений здравоохранения, в которые обращались родители погибшей.

Для установления точной причины смерти проводится судебно-медицинская экспертиза, а из учреждений, где ребенок проходил лечение, изъяли всю необходимую документацию.

Проверку по поручению министра здравоохранения Вероники Скворцовой также проводит Росздравнадзор.

Уголовное дело возбуждено по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших по неосторожности смерть человека".

История началась в Наро-Фоминске. Там у пятилетней дочки местной жительницы заболел зуб и мать отвезла ее к стоматологу, но медики пломбу не поставили якобы из-за того, что молочные зубы не лечат. Через некоторое время у ребенка заболела нога, и врачи частной клиники диагностировали растяжение связок внутренней поверхности бедра.

Позже состояние девочки ухудшилось, и родители обратились в районную больницу №1. Там в осмотре и госпитализации им отказали – ребенка отправили лечиться домой, следуя указаниям, полученным ранее в частной клинике.

В результате родители решили отвезти дочь в Москву. В Морозовской больнице девочку сразу положили в реанимацию, но после двух остановок сердца она умерла. Ей поставили диагноз "криптогенный сепсис" (заражение крови).

Родители настаивают на том, что ребенок умер из-за халатности врачей, и требуют привлечь медиков к ответственности. Главный врач больницы №1 Наро-Фоминска Сергей Федоткин же заявил, что родителям девочки предложили госпитализацию, но отец отказался и написал об этом расписку.