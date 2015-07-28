Фигурант дела о браслетах ФСИН помещен под домашний арест

Фото: ТАСС/Владимир Астапкович

Фигуранту дела о хищении 3 миллиардов рублей при закупках электронных браслетов для ФСИН – предпринимателю Николаю Мартынову – изменили меру пресечения. Он помещен под домашний арест, сообщает Агентство "Москва".

"Да, ему изменили меру пресечения, он не в СИЗО", – рассказал адвокат Вадим Лялин. Ранее Мартынов признал вину и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве.

В настоящий момент под домашним арестом находится и другой обвиняемый по делу – Николай Криволапов. Экс-глава ФСИН Александр Реймер и бывший директор Центра информационно-технического обеспечения и связи ФСИН Виктор Определенов находятся в СИЗО.

По версии следствия, Реймер вместе с соучастниками в 2010-2012 годах похитили деньги, выделенные ФСИН на электронные браслеты: закупка была проведена по ценам, завышенным в несколько раз. Так, стационарное контрольное устройство стоимостью 19 тысяч рублей закупалось за 108 тысяч, а мобильное вместо тех же 19 – по цене в 128 тысяч рублей.

Таким образом, Реймер и его подельники украли около 3 миллиардов рублей, позже все участники "закупок" были задержаны оперативниками.

Помимо Реймера, обвинение предъявили его бывшему заместителю Николаю Криволапову, директору Центра информационно-технического обеспечения и связи ФСИН Виктору Определенову и гендиректору коммерческой фирмы Николаю Мартынову.