28 марта 2013, 22:02

Происшествия

Завершено повторное расследование дела о ДТП на Ленинском проспекте

Завершено расследование дела об аварии на Ленинском проспекте

Завершено повторное расследование уголовного дела об аварии на Ленинском проспекте. Его материалы снова направлены в прокуратуру для утверждения нового обвинительного заключения.

10 января суд вернул в прокуратуру дело об аварии, так как оно было направленно в суд с нарушением процессуальных норм. 6 февраля расследование ДТП на Ленинском проспекте было возобновлено.

Напомним, служебный Mercedes "Лукойла" и Citroen, в котором находились врачи Ольга Александрина и Вера Сидельникова, столкнулись в феврале 2010 года. В результате аварии женщины погибли. В Mercedes был вице-президент нефтяной компании Анатолий Барков. Обвинение в нарушении правил дорожного движения было посмертно предъявлено Александриной. Однако ее родственники потребовали пересмотреть дело.

