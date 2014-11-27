Главу турфирмы "Нева" задержали по подозрению в мошенничестве

Фото: M24.ru

Главу туроператора "Нева" Максима Соколова задержали по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере, передает пресс-служба СКР.

По версии Следственного комитета, подозреваемый похитил деньги, полученные от клиентов. В связи с этим пострадали около шести тысяч человек, общая сумма ущерба составляет 450 миллионов рублей.

В настоящее время решается вопрос об избрании для задержанного меры пресечения, ему может грозить до 10 лет колонии.

Ранее под домашний арест отправили гендиректора турфирмы "Роза ветров Мир". По версии следствия, она похитила более 30 миллионов рублей.

