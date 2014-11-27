Главу турфирмы "Нева" задержали по подозрению в мошенничестве

Фото: M24.ru
Главу туроператора "Нева" Максима Соколова задержали по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере, передает пресс-служба СКР.
По версии Следственного комитета, подозреваемый похитил деньги, полученные от клиентов. В связи с этим пострадали около шести тысяч человек, общая сумма ущерба составляет 450 миллионов рублей.
В настоящее время решается вопрос об избрании для задержанного меры пресечения, ему может грозить до 10 лет колонии.
Ранее под домашний арест отправили гендиректора турфирмы "Роза ветров Мир". По версии следствия, она похитила более 30 миллионов рублей.
ИСТОРИЯ ВОПРОСАЛетом 2014 года с финансовыми сложностями столкнулись большое количество туркомпаний. Проблемы с туроператорами начались 16 июля – тогда турфирма "Нева" объявила о приостановке деятельности. Причиной в компании назвали "невозможность исполнять свои обязательства перед туристами и заказчиками по договорам реализации турпродукта".
24 июля приостановила работу компания "Роза ветров Мир". 30 июля аналогичное заявление сделал петербургский оператор "Экспо-Тур", а 2 августа прекратил свою деятельность "Лабиринт".
Кроме того, 5 августа группа компаний "ИнтАэр", входящая во вторую десятку крупнейших туристических фирм России, также объявила о приостановке своей деятельности. 29 августа приостановил свою деятельность туроператор "Авиачартер-ДВ".
Последней на данный момент является приостановка деятельности компанией "Солвекс-Турне", которая 8 сентября объявила о невозможности исполнять свои обязательства.
