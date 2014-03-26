Подозреваемый в торговле людьми гражданин Молдовы задержан в Москве

Фото: ИТАР-ТАСС

Сотрудники полиции задержали в столице подозреваемого в торговле людьми, в том числе несовершеннолетними. Задержанный 40-летний гражданин республики Молдова находился в международном розыске, сообщает пресс-служба МВД.

Ранее подозреваемый был судим за разбой и, опасаясь уголовного преследования, долгое время скрывался на территории России, используя поддельные документы. По данным следствия, он состоял в этнической организованной группировке, торговавшей людьми с целью сексуальной эксплуатации.

Члены организации незаконно удерживали на территории Московского региона шесть уроженок Республики Молдовы, принуждая их к занятию проституцией. Всех участников группы задержали в конце прошлого года, и лишь одному удалось скрыться.

В настоящий момент подозреваемый заключен под стражу. Следствие проверяет его на причастность к аналогичным преступлениям.