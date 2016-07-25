Двое зеленоградцев незаконно зарегистрировали у себя дома 8 мигрантов

Фото: ТАСС/Татьяна Силина

В Зеленограде возбуждены уголовные дела о фиктивной постановке на учет иностранных граждан, сообщает пресс-служба столичного главка МВД. Двое зеленоградцев фиктивно зарегистрировали в своих квартирах восьмерых иностранных граждан.

45-летняя жительница 1-го микрорайона Зеленограда за денежное вознаграждение незаконно зарегистрировала в своей квартире четверых уроженцев Средней Азии, зная, что проживать они там не будут. Еще четверых иностранцев из Средней Азии фиктивно поставил на учет 61-летний житель 12-го микрорайона, не предоставляя им жилья.

Оба факта нарушения обнаружены в ходе проверки оперативной информации 22 и 23 июля.



Возбуждены уголовные дела по статье "Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в РФ". Максимальное наказание за такое преступление – лишение свободы на срок до трех лет.

В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде обязательства о явке.

"Резиновые квартиры", в которых зарегистрированы мигранты, в столице обнаруживают регулярно. 19 июля на юге Москвы обнаружили квартиру, хозяин которой, 30-летний москвич, зарегистрировал 18 иностранцев.

По данным Управления Федеральной службы судебных приставов по столице, с начала года из Москвы выдворили почти три тысячи нелегальных мигрантов. Причиной депортации чаще всего становится отсутствие необходимых документов для проживания и работы в России, например, временной регистрации, разрешения на работу или вида на жительство.

Часть мигрантов привлекли к административной ответственности. На данный момент иностранцами оплачено более 1,4 тысячи штрафов на общую сумму свыше семи миллионов рублей.