Следователя подозревают в вымогательстве 1 млн долларов

Фото: ТАСС/Юрий Машков

В столице задержали следователя, который подозревается в вымогательстве взятки в один миллион долларов, передает Агентство "Москва", ссылаясь на источник в правоохранительных органах города.

Уточняется, что следователь Измайловского межрайонного следственного отдела по ВАО Сергей Сергеев предложил подозреваемым в экономических преступлениях за один миллион долларов закрыть производство по уголовному делу.

В понедельник, 25 мая, майора юстиции задержали прямо в его служебном кабинете на 1-й Прядильной улице. Сейчас его допрашивают. Примечательно, что через два месяца Сергеев должен был выйти на пенсию.

В пресс-службе ГСУ Следственного комитета отметили, что преступление было раскрыто при непосредственном участии службы безопасности СК.

Ранее Мосгорсуд продлил арест экс-замглавы управления по расследованию особо важных дел Главного следственного управления СК Москвы Рашиду Анкоси. Следователя обвиняют в получении взятки в особо крупном размере.

Напомним, экс-замначальник управления по расследованию особо важных дел ГСУ Следственного комитета России по Москве Рашид Анкоси совместно с оперативником ФСБ Сергеем Юрчевским возбудили уголовное дело по факту предоставления заведомо ложных сведений по двум фирмам, после чего потребовали от предпринимателя 2 миллиона долларов в качестве вознаграждения за возбуждение дел и за их расследование.

Бизнесмен передал соучастникам 30 миллионов рублей, обещая отдать остальную сумму после расследования. В мае 2014 года фигурантов дела задержали.