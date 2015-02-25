В Подмосковье задержан подозреваемый в убийстве мужчины на трассе

Фото: ТАСС/Антон Новодержкин

В Орехово-Зуевском районе задержали подозреваемого в убийстве мужчины на обочине дороги, сообщает пресс-служба Следственного комитета по Московской области.

24 февраля в 500 метрах от 84-го км дороги "Москва – Нижний-Новгород" было обнаружено тело 28-летнего мужчины с множеством огнестрельных ранений. На месте происшествия в снегу нашли 19 стреляных гильз калибра 5,45 мм.

Следователи установили, что подозреваемый в ходе конфликта обстрелял автомобиль, в котором сидели двое мужчин. Один из них получил смертельные ранения, второй остался жив и был госпитализирован.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства и мотивы преступления, допрашиваются свидетели и проходят различные экспертизы.

Ранее на западе Москвы неизвестные обстреляли машину. По предварительным данным, владелец автомобиля является учредителем одного из столичных салонов красоты. Примерно в час дня в полицию позвонили и сообщили о выстрелах на Рублевском шоссе.

Прибывшие на место полицейские обнаружили в автомобиле мужчину с огнестрельным ранением. Он был госпитализирован.