Экс-глава Чеховского района пойдет под суд за мошенничество с землями

Фото: ИТАР-ТАСС

Следователи СК направили в суд дело бывшего главы Чеховского района Московской области, обвиняемого в мошенничестве с землями.

Как сообщает пресс-служба ведомства, экс-руководитель администрации района Александр Слободин проходит по делу о превышении должностных полномочий.

Напомним, по версии следствия Слободин решил обратить в муниципальную собственность 3,6 гектара лесного фонда, находящегося в федеральной собственности. На его территории находится охотничья база, которую глава района намеревался использовать в качестве базы отдыха.

Для этого Слободин дал указание подчиненным подготовить документы, подтверждающие право района на эти земли и все постройки. В 2010 году все это перешло в муниципальную собственность района.

Чиновник изъял земли, находящиеся в федеральной собственности, чем нанес ущерб государству на 3,4 миллиона рублей.