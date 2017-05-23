ИГ назвало цели теракта на стадионе в Манчестере

Фото: ТАСС/FA Bobo/PIXSELL/PA Images/Peter Byrne

Теракт в Манчестере стал местью за авиаудары, нанесенные международной коалицией во главе с США по позициям экстремистов в Ираке и Сирии. Об этом заявили боевики запрещенной в России международной террористической организации "Исламское государство" (ИГ), сообщает SITE Intelligence Group.

"Одному из воинов халифата удалось разместить взрывные устройства в центре скопления крестоносцев в британском городе Манчестер", – цитирует агенство заявление террористов.

Взрыв на крытом стадионе "Манчестер Арена" прогремел вечером 22 мая. На арене проходил концерт певицы Арианы Гранде. Бомба сработала вне концертного зала – в фойе здания, где находилось множество посетителей.

Большая часть гостей мероприятия были подростками. Жертвами трагедии стали 22 человека, часть из которых дети. По разным данным, пострадали от 50 до 59 человек.

Полиция установила личность исполнителя теракта. Позднее стало известно его имя – это 23-летний Салман Абеди.