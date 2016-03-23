Форма поиска по сайту

23 марта 2016, 16:35

Происшествия

В Люберцах рабочий погиб при падении в шахту лифта

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Следователи проводят проверку по факту гибели рабочего в результате падения в шахту лифта в Люберцах, сообщает пресс-служба Следственного комитета по Московской области.

Инцидент произошел в строящемся доме накануне. Во время обеденного перерыва каменщик, работавший на объекте, по неустановленной причине упал в шахту лифта с 14 этажа.

От полученных травм мужчина скончался на месте. В настоящее время назначено проведение судебно-медицинской экспертизы.

Обстоятельства падения рабочего устанавливаются. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

