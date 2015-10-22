Против участников нападавшей на инкассаторов банды возбудили новое дело

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Участники преступной группировки, нападавшие на инкассаторов в Москве, стали фигурантами нового уголовного дела. Их действия квалифицировали как бандитизм, сообщает Агентство "Москва".

Кроме того, членам банды предъявлено обвинение в подделке номеров автомобилей и незаконном использовании огнестрельного оружия.

Участники преступной группировки были задержаны в ноябре прошлого года. Они как раз готовились к очередному нападению. Против злоумышленников возбудили уголовное дело по статье "Разбой".

В ходе обыска в одном из автомобилей обнаружили автомат Калашникова, пистолеты Макарова и "ИЖ-71", магазины с патронами, маски, более десяти комплектов поддельных номеров.

Четверо задержанных были заключены под стражу. Ущерб от их деятельности превысил 20 миллионов рублей.

Напомним, в августе сотрудники столичного угрозыска задержали участников этнической ОПГ, совершавшей вооруженные нападения на инкассаторов.

В июле этого года на территории столицы были совершены несколько нападений на перевозчиков денег одного из банков на Автозаводской улице.

7 августа в ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия сотрудники МУРа установили, что семеро неизвестных в медицинских масках на двух машинах снова наблюдают за инкассаторами, выходящими из той же операционной кассы.

При проверке номера одной из иномарок выяснилось, что с 8 мая этого года она значится в розыске. Было принято решение о начале операции, и в результате семеро подозреваемых были задержаны.