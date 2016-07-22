Гендиректора РАО перевели в тюремную больницу

Фото: m24.ru/Евгения Смолянская

Генерального директора Российского авторского общества (РАО) Сергея Федотова, арестованного по подозрению в мошенничестве, перевели в больничный стационар "Матросской тишины" из-за обострившихся хронических заболеваний, сообщает "Интерфакс".

По словам адвоката Дениса Балуева, Федотов страдает гипертонией и сахарным диабетом. В настоящее время глава РАО обеспечен лекарствами в полном объеме.

Ранее m24.ru сообщало, что арест генерального директора Российского авторского общества (РАО) Сергея Федотова, обвиняемого в мошенничестве на 500 миллионов рублей, признали законным. Соответствующее решение вынес Мосгорсуд. Апелляционная жалоба адвокатов обвиняемого была отклонена.

Также сообщалось, что за главу РАО в суде заступились Союз композиторов России, Общественная палата России и режиссер Никита Михалков.

Адвокат обвиняемого Денис Балуев попросил суд приобщить к делу поручительство Михалкова о смягчении карательных мер, которое режиссер лично подписал 8 июля. Кроме того, к делу приобщили характеристику Федотова от Союза композиторов России и членов Общественной палаты.

Глава РАО арестован до 17 августа. Свою вину подсудимый не признает, однако со следствием сотрудничать он готов. Адвокат Федотова назвал его "жертвой оговора партнеров" и отметил, что правоохранительные органы не стали возбуждать уголовное дело в отношении продажи имущества РАО.

Юрист просил не арестовывать своего подзащитного и предлагал суду отпустить его под залог суммой 5 миллионов рублей. По предварительным оценкам, глава РАО причинил организации материальный ущерб в более, чем 500 миллионов, однако, адвокат уверяет, что ущерб, указанный в обвинении, не превышает 297 миллионов рублей.