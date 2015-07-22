Фото: ТАСС/Валерий Матицын

Бывшего зампредседателя правительства России Альфреда Коха заподозрили в контрабанде картины советского художника Исаака Бродского, сообщает "Коммерсантъ".

В апреле прошлого года экс-чиновник пытался вывезти из России полотно, которое он представил на границе как подделку стоимостью 18 тысяч рублей.

По делу провели две экспертизы: графологическую (настоящая ли подпись на картине) и искусствоведческую (настоящая ли сама картина). Обе проверки дали положительный результат: подпись идентична автографам художника на других полотнах, а эксперты Третьяковки сделали вывод о том, что автором картины является Исаак Бродский.

После получения результатов экспертиз у ФСБ, ведущего дело, есть основания предъявить бывшему вице-премьеру обвинение в контрабанде культурных ценностей.

Картины Бродского оцениваются в несколько десятков тысяч долларов, окончательная цена зависит от размера. Полотно, которое пытался вывезти бывший чиновник, примерно 1 метр на 1,5 метра.

Дело было возбуждено еще в апреле 2014 года. Альфред Кох был остановлен в Шереметьево при попытке вывезти в Германию, где он сейчас живет. Выезду пограничники не воспрепятствовали, но картину оставили в качестве вещественного доказательства.

Как отметил адвокат Коха Алхас Абгаджава, экспертиза Центра Грабаря пришла к выводу, что полотно поддельное. Ранее Кох рассказывал, что картина была куплена его женой в 1990-х годах и сопровождалась заключением о том, что это подделка.