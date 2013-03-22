Суд заключил под стражу всех задержанных по делу о хищении 150 квартир

Фото: ИТАР-ТАСС

Тверской суд столицы вынес решение о заключении под стражу всех пятерых подозреваемых по делу о хищении 150 муниципальных квартир. Задержанные будут находиться под арестом до 17 мая.

Двое из подозреваемых были заключены под стражу накануне, в отношении еще трех фигурантов дела решение было принято в пятницу, сообщает пресс-служба главка столичной полиции.

Напомним, что 20 марта полицейские задержали всех членов преступной группы, которая занималась хищениями квартир. Руководил группой ывший военнослужащий Минобороны.

Преступники действовали три года, за это время им удалось присвоить более 150 муниципальных квартир, которые потом продавались по рыночной цене.

На преступную группу заведено 14 уголовных дел о мошенничестве в особо крупном размере.