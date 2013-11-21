В Москве задержан бизнесмен, передававший взятки крупным чиновникам

Фото: ИТАР-ТАСС

В Москве задержан предприниматель, подозреваемый в посредничестве при передаче взяток высокопоставленным должностным лицам за решение административных вопросов, сообщает пресс-служба ГУ МВД России.

По данным полиции, ранее бизнесмен предложил представителю строительной фирмы за 10 миллионов рублей помочь в получении земельного участка под строительство торгово-производственного комплекса.

"Часть указанной суммы предназначалась представителям администрации города Красноярска, в компетенции которых находятся вопросы земельно-имущественных отношений", - уточнили в пресс-службе.

Передача взятки была проведена в автомобиле на территории одной из столичных гостиниц под наблюдением сотрудников полиции.

Следователи возбудили в отношении предпринимателя уголовное дело по фактам "Посредничества во взяточничестве".

В настоящее время оперативно-розыскные мероприятия продолжаются.